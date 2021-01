Eliana Roa: Soy una mujer independiente

La pandemia hizo que muchas cosas se quedaran suspendidas en el tiempo. Una de ellas fueron los concursos de belleza internacionales. Salvo el Miss Earth, que hizo su edición 2020 en línea, el resto de los certámenes pospuso sus ediciones para este año.

En el caso del Miss Grand International esta semana anunció que la noche final será el 27 de marzo próximo en Thailandia; uno de los países asiáticos con menor incidencia de casos de coronavirus.

Con miras a eso, el capítulo venezolano designó a finales de 2020 a Eliana Madeleine Rojas Roa como su representante en ese concurso. Ella, quien se preparó durante un tiempo para portar la banda de Distrito Capital en esa contienda, fue sorprendia el 26 de diciembre cuando la llamaron a un reunión sin decirle el motivo.

Tachirense de nacimiento, prefiere que la reconozcan por el apellido materno, “porque es má fácil”, a sus 22 años tiene un emprendimiento, vive sola y se sobrepuso a la negativa de su familia por el modelaje. Este es su meta, y aunque la ingeniería y la economía se guían por números, decidió estudiar esta última.

—¿Qué pensó cuando la llamaron a la reunión?

—Me sorprendí porque era un día atípico. Además, en la reunión solo estaría yo. Así que nunca me imaginé que era para esto. No me vi, pero creo que mi cara fue de profunda sorpresa y no pude disimularla. Cuando reaccioné, entendí la bendición que significaba eso. Además de que representaba uno de los sueños que tengo en la vida.

—¿Cómo sorteó la negativa de su familia?

—Soy una mujer independiente desde muy joven, pues decidí a los 18 años comenzar en el modelaje. Soy una mujer independiente, que tiene un negocio propio… Todavía con todo lo que ha pasado, mis padres no aceptan mucho esto. Pero yo creo en mí, en mi perseverancia.

—¿Cuál fue la cualidad que la hizo sobresalir para que la organización la escogiera a usted y no a otra?

—Soy una mujer muy disciplinada y ellos lo saben. Ya estaba viendo clases de inglés, porque lo domino en nivel intermedio, y necesito hablarlo bien para el concurso. Además, mi trabajo habla por mí misma. Tuve un año de preparación para el Miss Venezuela en 2017 que no se dio… Así que el trabajo que he hecho habla por sí solo.

La repetición

Eliana sabe que no la tiene fácil para traerse la corona de Miss Grand International, pues la reina actual es también venezolana, Valentina Figuera. “Es difícil pero no imposible. Sin saber que sería la seleccionada, me estaba preparando para ganar la corona local con la internacional en la mira. Ahora lo haré con más ahínco. Desde el 27 de diciembre comencé a apretar la preparación, para que el día que me toque ir a la competencia estar lista”. Afirmó que la seguridad que tiene en sí misma será lo primero que empaque en la maleta que se llevará.