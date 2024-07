Elizabeth Gutiérrez dice que siempre amará a William Levy

A meses de confirmar su separación, Elizabeth Gutiérrez utilizó sus historias en Instagram para asegurar que se arrepiente de haber lastimado involuntariamente a sus hijos y a Willian Levy tras señalamientos de supuesta infidelidad, destacó la revista People En Español.

Cabe recordar que desde antes de confirmar la ruptura amorosa, tras más de dos décadas de relación, los actores ya no vivían juntos. En ese entonces, Gutiérrez hizo pública una situación donde se involucró a las autoridades.

“He pasado meses reflexionando de muchas cosas. Sé que he herido sin querer a las personas que más amo… mis hijos y el padre de mis hijos merecen que yo aclare ciertas cosas que en su momento se dijeron y se tergiversaron… sin intención de volver a lo mismo, necesito aclararlo para estar con mi conciencia tranquila”, escribió la actriz, de 45 años de edad.

“Prefiero que ese sentimiento sea amor”

“Nadie mejor que yo sé lo que he vivido, lo que he sentido, lo que ha pasado, y sí, a pesar de nuestros problemas, es el hombre que siempre voy a amar y desear lo mejor. Y si mi gran defecto es amar al padre de mis hijos, pues prefiero que ese sentimiento sea amor y no odio”, dijo.

“No puede ser que las personas que no conocen la historia de adentro se atrevan a decir que yo ‘estuve encarcelada’. Yo estaba en un lugar que yo elegí y donde el hombre que estuvo conmigo me cuido, me protegió y me dio lo mejor de él, a veces más que a él mismo”, agregó seguidamente.

En ese sentido, la presentadora señaló que ambos decidieron formar un hogar y que también tienes momentos buenos y no tan buenos como cualquier familia. “Siempre tratando de resolver todo entre nosotros. Pero se nos olvidó que no éramos una familia normal y que problemas como cualquier otra tiene, se vuelve titular y hasta objeto de debate”.

En su reflexión,Elizabeth Gutiérrez aprovechó para desmentir y aclarar algunas afirmaciones que se hicieron en las últimas semanas y que no solo la involucró a ella, sino a toda la familia.

“Les aclaro: 1. Mi hijo no se quedó en casa para ‘cuidar a su padre’; se quedó porque es su casa. 2. Kailita ama a su papá. Sabe que es su mayor protector y jamás le haría daño, y la relación de ambos habla más que las palabras. 3. William nunca me ha puesto una mano encima, ni ha ejercido violencia física en contra mía o nuestra familia. 4.William es un hombre sano en todos los aspectos de su vida. Es un hombre deportista y ese ha sido siempre su estilo de vida, junto con su entrega al trabajo. Es un hombre trabajador que lucha por salir adelante y darle lo mejor a su familia”, dejó claro en la publicación.

Para finalizar, Elizabeth Gutiérrez también destacó que el actor de “Vuelve a mí” siempre ha sido un padre ejemplar para sus hijos Christopher y Kailey Levy, y que se encuentra agradecida con el tiempo que ambos compartieron como pareja.

“Quiero dejar claro que William siempre ha sido un padre presente con mis hijos y la familia. Es un ejemplo para mis hijos por su disciplina personal y para todos lo que realmente lo conocemos. Siempre voy a estar agradecida de haberlo escogido como el padre de mis hijos porque juntos hemos podido educar a los mejores hijos del mundo. Siempre seremos una familia y, como tal, siempre la voy a defender”.