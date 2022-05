Elizabeth Olsen defiende a Marvel con uñas y dientes

La bellísima Elizabeth Olsen está dispuesta a defender el valor de su trabajo y el de los que la rodean a toda costa.

La estrella de «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» reveló a The Independent que le molesta cuando otros subestiman las películas del Marvel Cinematic Universe (MCU).

La actriz de 33 años de edad dijo que aunque esté preparada para recibir críticas, no le parece justo que los demás digan que los filmes derivados de historietas son menos artísticos y, a su vez, menos dignos de reconocimiento.

Lea la historia completa en Chevere.life