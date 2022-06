Elliot Page contó lo difícil que fue llevar vestido en la premier de «Juno»

Meditando en torno al éxito de «Juno», el actor Elliot Page recordó el día en que lo forzaron a usar un vestido para el estreno del film en 2007. «Estaba encerrada, vestida con tacones y todo el look: no estaba bien y no sabía cómo hablar de eso con nadie», contó a la revista Esquire el artista que se declaró transgénero a finales de 2020. Elliot engalana la portada de la publicación en el mes del orgullo LGBTI+.

«Desearía que la gente entendiera que esa situación, literalmente, casi me mata», aseveró el actor de 35 años de edad en torno al uso de la prenda de vestir. Esto a pesar de que la interpretación en el film le valió una nominación al Óscar en 2008.

Entre otras cosas, durante el intercambio con Esquire también señaló que en esos momentos comenzó a hablar con la también actriz, Catherine Keener. Con ella formó una bonita amistad tras coincidir en el set de la película «An American Crime», de 2007. «Estaba viviendo solo en un hotel, y ella vino a buscarme. Viví con ella. Para mi cumpleaños número 21 me hizo una fiesta sorpresa», recordó con alegría Elliot.

