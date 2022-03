¡En familia! Así fue el Carnaval de estos artistas venezolanos

El Carnaval es una de esas fechas para disfrutar del sol y la playa y estas celebridades criollas optaron por darle su buena dosis de Vitamina D al cuerpo, en compañía de sus enamorados y seres queridos.

A través de las redes sociales, estas personalidades televisivas demostraron que no hay nada como el tiempo de calidad en familia. Si no les seguiste la pista no importa porque aquí te presentamos un repaso.

El actor criollo Hendrick Bages vivió una gratificante experiencia, pues llevó a su pequeño Iker por primera vez a la playa.

