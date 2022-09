Enrique Iglesias está feliz de cantar en Las Vegas

Enrique Iglesias estará de regreso a la Ciudad del Pecado Las Vegas para presentar los dos únicos shows que dará en el año. Los hará, por primera vez, en el Resorts World Las Vegas el viernes 16 y sábado 17 de septiembre. El cantante español prometió una experiencia inigualable.

«Estoy entusiasmado porque son los únicos dos shows que voy a hacer aquí en Estados Unidos o en cualquier sitio del mundo. Me gusta estar sobre el escenario, no me gusta estar fuera del escenario por mucho tiempo, aunque sean dos conciertos este año, pero esos dos conciertos a mí me llenan de vida y me dan muchísima alegría hacerlos», contó Iglesias en entrevista con People En Español.

El cantante español aprovechó la oportunidad para dejar claro que Las Vegas es uno de los mejores lugares del mundo para jugar al Blackjack por lo que medirá su suerte en el popular juego de cartas.

