Eric del Castillo anuncia que se tomará un descanso de la actuación

Eric del Castillo planea hacer una pausa en la actuación tras 67 años de carrera ininterrumpida, informó People En Español. El popular actor de 88 años ha participado en casi 60 telenovelas mexicanas.

«Yo quisiera descansar un buen tiempo, no sé, un año. Tengo sí, gracias a los ahorros de mi esposa, para poder ya no trabajar, si así se me presentara la vida, ¿no? Pues muy tranquilo, muy a gusto, también está uno cansado ya, tengo 67 años de carrera, se cansa uno», reveló Del Castillo a los medios de comunicación, destacó el site.

El padre de la actriz Kate del Castillo dejó claro que sería una interrupción momentánea porque ama su profesión. «Una pausa. Uno es actor y si no trabajas, pues te mueres. El que no se mueve, se muere», destacó.

