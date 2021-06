Es en serio: Chris Martin quiere llevar la música de Coldplay a la Luna

Chris Martin, voz líder de la banda Coldplay, apunta alto y no hablamos de popularidad precisamente. El músico y su combo podría llegar hasta la Luna, una apuesta ambiciosa que se plantea a partir de “Higher Poder”, el videoclip que acaba de estrenarse.

Así lo ha comentado Martin en el programa “The Zach Sang Show”, donde cuenta que tiene ganas de tocar con la banda en satelite natural. “No mucha gente lo hizo, eso es cierto. ¿Pero no hay un problema de que si juegas en la Luna nadie puede realmente escuchar? Estoy confundido por la atmósfera”, observa.

“Intentaríamos cualquier cosa dos veces. No me importa el ridículo, ya que solo digo lo que me parece verdadero. Eso es lo que todos tenemos que hacer”, agrega el británico.

