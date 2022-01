Estas celebridades tuvieron que enfrentar una amputación

Para nadie es fácil. Tener que enfrentar la amputación de alguna parte del cuerpo, ya sea por un accidente o una enfermedad, es un evento traumático en la vida de cualquier persona. Pese a la devastadora situación, la mayoría de la gente consigue adaptarse a su nueva realidad.

Independientemente del motivo por el que se sea practicada la amputación, posiblemente pasará por las mismas fases psicológicas que otras personas. Es esencial que pase por el proceso de adaptación; para algunas personas es más corto, y a otras les lleva varios meses.

Recientemente, la actriz mexicana Grettel Valdez, confesó casi entre lágrimas, que perderá una parte de su dedo pulgar para evitar las probabilidades que el cáncer aparezca en su vida. “Hace poco fui a revisión y (el doctor) me dijo que hay un pedacito que no me gusta, te lo voy a quitar y lo mandamos biopsiar’”, contó en entrevista para el programa «Hoy».

