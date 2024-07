Esthefany Kolman a su familia: “Les debo una celebración”

Esthefany Kolman decidió dedicarle un emotivo mensaje a su padre y a su hermana menor con motivo de sus cumpleaños. La presentadora y modelo venezolana confesó sentirse afectada por no poder pasar la fecha con ellos.

“Una foto muy especial, pero a la vez muy triste para mí”, comentó en Instagram en el inicio de su post, donde compartió una instantánea en la que se ve a su hermana, la también presentadora de Televen Kika Kolman, y a su padre, Juan F. Kolman.

Seguidamente, la animadora señalo que esta es la primera vez que pasa esta fecha lejos. “Y aunque estoy haciendo algo que me hace feliz, no deja de volverme loca no estar con ellos”, expresó este 5 de julio en su publicación.

“Pásenla bien”

“Yo tengo la dicha de vivir con mis personas favoritas, pero Kika y mi papá tienen un puesto que no tiene nadie más en mi vida. Ella por ser mi otra mitad, mi mejor amiga y mi eterna colega; y mi papá porque es la persona en la cual pienso antes de tomar cualquier decisión en mi vida. Él es todo lo bueno que existe y yo quiero ser como él”, destacó la maniquí.

Y agregó: “Los amo con toda mi alma. Pásenla bien, pero no tanto sin mí. Les debo una celebración juntos, ya estoy en eso”.

Kolman no aclaró la naturaleza del compromiso profesional que la llevó a estar lejos del festejo familiar, pero su mensaje recibió respuesta casi inmediata por parte de su padre y de su hermana.

“Mi vida, me sacó las lágrimas ver esto. No sabes cuánta falta me haces, te amo y te extraño. Hoy estuve todo el día sintiendo que me falta algo y eras tú. Ustedes son mi todo”, escribió el patriarca de los Kolman en la sección de comentarios del post.

Asimismo, Kika expresó: “Lloré con esto, te pasaste. Te amo muchísimo. Mi cumpleaños ha estado nostálgico porque no estás tú. Siempre me haces falta”.

“Qué par tan bonito”; “Enhorabuena, mujer, Dios te acompañe donque quiera que esté para que bendiga tus momentos”, “Eres un ser humano maravilloso”; #El amor verdadero no conoce distancias. Feliz cumpleaños para tu papá y para Kika”; y “Qué belleza”, son algunos de los mensajes que le dejaron en la publicación.

Algunos datos más

La host televisiva, de 27 años de edad, destaca actualmente en Show Business Channel, donde realiza entrevistas a importantes personalidades del medio artístico en lugares como Miami (Estados Unidos), Madrid (España) y Venezuela. Este proyecto también le tocó incursionar en la radio.

“Nueva meta desbloqueada. Siempre había querido hacer radio y nunca vi el momento perfecto para empezar, pero como siempre, el mejor momento es el que no e planea”, escribió Esthefany Kolman en Instagram en octubre de 2023.

Fanática de la chucherías y amante de los caballos, como ella misma ha confesado, Esthefany incursionó en el medio en 2017, desempeñándose como modelo. En 2019 se unió como presentadora al equipo de Televen, donde coconduce actualmente ‘Lo actual’.

Su hermana Kika, por su parte, se inicio en el mundo del entretenimiento en 2018, realizando trabajos de modelaje y maquillaje. En Televen destaca como presentadora del espacio ‘El avispero’.