Esto es «Inventando a Anna», la nueva serie de la creadora de «Bridgerton»

La nueva apuesta de Shonda Rhimes: «Inventando a Anna» estrenó tráiler este lunes 22 de noviembre. La serie, que verá luz en febrero por Netflix, se inspira en la historia real de una estafadora que vivió entre ricos y famosos de Nueva York entre 2013 y 2017, cuando fue descubierta.

Rhimes lleva sobre sus hombros éxitos como «Bridgerton» o «Anatomía de Grey», lo que ya genera mucha expectativa. Protagonizada por Julia Garner («Ozark» y «The Assistant») y Anna Chlumsky, la primera interpretará a Anna Delvey, quien supo mentirle a todo el mundo haciéndose pasar por heredera de una gran fortuna. Por su parte, Chlumsky será la periodista Vivian («Veep»).

También participan Arian Moayed («Succession»), Alexis Floyd («The Bold Type») y Anders Holm («Mejor… solteras»). Otros actores que destacan en el elenco son Terry Kinney («Billions»), Katie Lowes y Jeff Perry (ambos de «Scandal»), y Laverne Cox («Orange is the new black»).

