Eva Longoria regresa a la pequeña pantalla como productora ejecutiva y protagonista de ‘Tierra de mujeres’ (Land of Women), una serie de Apple TV+ que le permitió reconectar con sus raíces y que le retó a actuar en español, destacó EFE. La ficción debuta este 26 de junio en la citada plataforma,

La última vez que Longoria había interpretado un rol protagónico en un proyecto televisivo fue en 2015 en la serie ‘Telenovela’. Antes de eso, la actriz de 49 años nacida en Texas había alcanzado la fama mundial por su papel como Gabrielle Solis en ‘Desperate Housewives’ (2004-2012).

Tras su final, la también empresaria tuvo esporádicas apariciones en televisión, enfocó su carrera en el cine y progresivamente se involucró cada vez más en temas de dirección y producción con su empresa UnbeliEVAble Entertainment, responsable de filmes como ‘John Wick’ o series como ‘Grand Hotel’.

Para conocer el país

Después de pasar un tiempo en España y quedar fascinada con su cultura, Longoria le pidió al guionista Ramón Campos que le escribiera un papel para poder pasar tiempo en el país.

Así nació el personaje de Gala, una mujer que atraviesa por una crisis al verse obligada a abandonar su vida de esposa y socialité neoyorquina para huir al pueblo vinícola de su madre (interpretada por Carmen Maura) en España.

“Gala es todo lo contrario a mí, está viviendo en la sombra de su marido, no tiene relaciones con su mamá ni su hija, no tiene un trabajo importante, está perdida en la vida”, dice Longoria, quien en 2023 produjo y dirigió su primer largometraje de ficción, ‘Flamin’ Hot‘, y quien actualmente está involucrada en al menos diez proyectos más.

Lo que sí tienen en común tanto su personaje como ella es que ambas tuvieron que enfrentarse al español y a descubrir un país del que provenían sus ancestros.

Cortesía Apple TV +

“Mis antepasados son de Asturias”, cuenta Longoria, quien también tiene raíces mexicanas y que para esta serie tuvo como “maestra” de castellano a Carmen Maura, quien es Julia en la serie.

Unión de tres generaciones

“Carmen Maura es una leyenda. Tenía muchos nervios de actuar con ella en castellano y haciendo comedia; la primera escena estaba temblando, ella es muy maja y simpática y me ayudó mucho con mi español”, relata la actriz.

En la ficción basada en el libro ‘Tierra de mujeres’, de María Sánchez, Julia es una mujer mayor quien tras regresar al lugar en el que creció revive su pasado como una joven libre a la que juzgaban por ser demasiado abierta, mientras lucha contra la demencia, que progresivamente le arrebata los recuerdos.

Además de tener que enfrentarse al trabajo del campo e intentar mantener a flote a su familia, Gala tendrá que reconstruir su relación con su madre y su hija Kate, una adolescente trans interpretada por Victoria Bazua.

Victoria Bazúa, Eva Longoria y Carmen Maura. Cortesía Apple TV +

“Queríamos contar la historia de estas tres generaciones, de alguna manera diferenciarlas y mostrar que el mundo y España no es la misma que hace 50 años”, dice a EFE Gema R. Neira, cocreadora y guionista de la serie.

El trabajo de las mujeres locales

‘Tierra de mujeres’ también muestra el trabajo que las mujeres de la localidad llevan a cabo como directoras de la cooperativa vinícola en la que se desarrolla la historia: “un lugar liderado por mujeres desde la Guerra Civil española, cuando los hombres se marcharon a luchar”, describe Apple TV+ en sus notas de producción.

“Como la novela se sitúa en un pueblecito de Cataluña sabíamos que teníamos que contar esa parte de España con su idioma (catalán), sus expresiones culturales y sus tradiciones, y a partir de ahí empezamos a construir con ese fondo la historia de nuestros personajes”, cuenta Ramón Campos, otro de los creadores de la serie, quien ya había trabajado con Longoria en ‘Grand Hotel’.

Si bien ‘Land of Women’ ha sido presentada como una serie limitada, la trama queda abierta para una segunda temporada, pero en caso de que eso no suceda, los planes que Longoria tiene en España no se restringen a este proyecto.

“Ahora estoy haciendo un programa para CNN sobre la comida de España como lo hice en México y estoy viajando por todo España y conociéndolo más, estoy enamorada con España”, finaliza.