Fabian Ríos regresó a las telenovelas pero le dará prioridad a su familia

Tras dos años alejado de la televisión, Fabián Ríos está de regreso como parte del elenco de la nueva versión de la telenovela «Hasta que la plata nos separe», donde interpreta a «El Dandy». Y, aunque está de vuelta al mundo del drama, no quiera nada de eso cerca de su gente.

Si algo tiene claro el actor es que no quiere separarse de su familia. Desde 2020 no había vuelto a los sets de grabación y el confinamiento le ha sido provechoso para reafirmar sus prioridades y su fe. «Lo más importante es interpretar personajes que le llenen a uno el corazón y que, aparte, le den a uno tiempo para poder disfrutar a la familia, es que son tantos años, que ni siquiera mis hijos me veían, solamente en la noche cuando llegaba a dormir», señaló a People en Español.

El actor de «Sin senos no hay paraíso» admitió que ha dejado pasar ofertas laborales para estar junto a sus seres queridos, su esposa Yuly Ferreira y sus dos hijos, Lucía y David.

Lea completa la historia en Chevere.life