Falleció el legendario escritor británico John Le Carré

El legendario escritor británico John Le Carré, que se inspiró en sus propias vivencias como espía para crear algunas de las mejores obras de intriga de la literatura en el siglo XX, ha muerto a los 89 años por una neumonía, no relacionada con el covid-19, informaron su familia y también su agente, Jonny Geller.

El hombre de cuya imaginación salieron personajes como el agente George Smiley, un icono de la Guerra Fría, falleció en la noche del sábado en el Royal Cornwall Hospital de Truro (suroeste de Inglaterra).

Le Carré deja un legado de libros en los que, desde la ficción, explicó como pocos las tensiones que atravesó el mun do durante la Guerra Fría en obras como The spy who came in from the cold o The Russia House. Muchas de sus novelas e historias fueron adaptadas al cine y a la televisión, como Tinker Taylor Soldier Spy, The constant gardener, The night manager y Tailor of Panama.