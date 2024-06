La actriz cubana Isabel Moreno, recordada por sus papeles en dramáticos como “Gata salvaje” o “Amantes de luna llena”, entre otros, falleció el fin de semana en Miami, reseñó la revista People En Español. Se desconocen las causas del deceso de la intérprete, quien tenía 82 años.

De acuerdo al citado medio, la información fue revelada por el Consejo Nacional de las Artes Escénicas de Cuba a través de las redes sociales. “Con profunda tristeza, CubaActores lamenta el fallecimiento de Isabel Moreno, una de las más grandes actrices cubanas.

“Nacida en La Habana, el 28 de enero de 1942, Isabel se destacó como una figura emblemática en el teatro, el cine y la televisión. Formó parte del prestigioso grupo Teatro Estudio durante más de 20 años y fue profesora en la Escuela Nacional de Arte de Cuba y el Instituto Superior de Arte. Isabel es especialmente recordada por su papel en ‘La Bella del Alhambra’, que se convirtió en un ícono del cine cubano”, señaló el Consejo en su cuenta de Facebook.

“A lo largo de su carrera, participó en numerosas producciones teatrales, como ‘Un tranvía llamado deseo’, Aire frío, ‘El millonario y la maleta’ y ‘Bodas de sangre’. Su talento la llevó a trabajar en la televisión y el cine venezolano y estadounidense, continuando su legado artístico fuera de Cuba. Entre sus películas más destacadas se encuentran ‘Soy Cuba’, ‘Lucía’, y ‘Un hombre de éxito’. Lleguen nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos”, se lee en el perfil en Facebook de Cuba Actores”, destacaron seguidamente en la publicación.

En Venezuela

A inicios de la década de los años 90, Moreno se exilió en Venezuela, donde formó parte del elenco de telenovelas como “El paseo de la gracia de Dios”, “Amantes de luna llena” y “Más que amor, frenesí”, entre muchas otras.

“Cuando yo vine de Venezuela para acá aquí me conocían por lo que hice en Venezuela, no por lo que hice en Cuba. Lamentablemente, Cuba culturalmente está muy aislado; tenemos mucho talento, tenemos gente preparadísima, pero Cuba está como cerrada al mundo, entonces los que me conocían aquí me conocían sobre todo por las novelas de Venezuela”, dijo al diario Cuba en Miami, resaltó People En Español.

Y agregó: “Cuando yo llegué aquí (Miami) a los 3 meses estaba haciendo una novela en Fonovideo, ‘Gata salvaje’, que la alargaron 180 capítulos más y de pronto entré yo. Arquímedes Rivero en Venezuela me recomendó a los productores de aquí y me llamó por teléfono y me dijo ‘vete a Fonovideo que hay un personaje nuevo que entra, que quiero que tú lo hagas’. O sea que a la larga fue Venezuela quien me abrió las puertas aquí en Miami”.

Otras actuaciones

En el cine estuvo en la película “Plantados” (2021), que narra anécdotas de la política cubana.

Su trabajo en “Betty en NY”, una versión de Betty la Fea, le valió otro reconocimiento por parte de ACE, que le otorgó en 2020 el premio a la mejor coactuación femenina de televisión.

En 2021 se dejó ver en la telenovela de Telemundo “La suerte de Loli”, en la que dio vida a Doña Catalina. En 2022, fue parte de “La mujer de mi vida”.