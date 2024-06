Falleció Janis Paige, actriz de “The Pyjama Game”

Hollywood está de luto. La actriz estadounidense Janis Paige, recordada por su papel en el musical “The Pyjama Game” de Broadway, falleció el pasado 2 de junio a los 101 años.

La información fue revelada por su amigo Stuart Lampert, según destacó la revista People en Español. Lampert informó que la artista murió en su casa de Los Ángeles, California, por causas naturales.

Donna Mae Tjaden, ​conocida artísticamente como Janis Paige, logró destacarse en reconocidas obras teatrales que incluyen “Gypsy” y “Annie Get Your Gun”. También, apareció en musicales junto a Doris Day, incluidos “Romance on the High Seas” y “Please Don’t Eat the Daisies”, que interpretó Bob Hope en “The Bachelor” en 1961.

Carrera artística

Janis Paige nació en Tacoma, Washington, el 16 de septiembre de 1922. Comenzó como cantante en el famoso club Hollywood Canteen durante la Segunda Guerra Mundial. En 1944 apareció en la película del mismo nombre, en la que Joan Crawford, Bette Davis y Barbara Stanwyck alimentaban a los soldados estadounidenses.

Como dato curioso, Page visitó personalmente a las tropas en el Centro de Entrenamiento Camp Roberts en Hollywood y fue elegida por los pilotos como la pin-up “Black Widow Girl” de la Fuerza Aérea.

En televisión, protagonizó su comedia “It’s Always Jan”, de 1955 a 1956, interpretando a una cantante de club nocturno viuda. También apareció como invitada en series como “The Fugitive”, “Columbo”, “Night Court” y “The Love Boat”. Tuvo un papel recurrente en “Eight Is Enough” como Vivian, la hermana mayor del protagonista Tom (Dick Van Patten), e interpretó a Minx Lockridge en 106 episodios de la telenovela de NBC “Santa Bárbara”.

La actriz fue una de las supervivientes de la Edad de Oro de Hollywood. Comenzó a coprotagonizar musicales de bajo presupuesto, hasta captar la atención de varios agentes y directores de cine.

Vida personal

Janis Paige tuvo tres matrimonios y no tuvo hijos. El primero con el restaurador de San Francisco Frank Martinelli y con el escritor y productor Arthur Stander. En 1962, se casó con el compositor Ray Gilbert, conocido por ganar un Oscar por la canción “Zip-a-Dee-Doo-Da” de Song of the South de Disney. Gilbert falleció en 1976, y Paige asumió la dirección de su compañía musical.

En 2018, a la edad de 95 años, la artista se unió al movimiento #MeToo, revelando una agresión sexual que sufrió a los 22 años por parte de Alfred Bloomingdale, quien falleció en 1982.

“Podía sentir sus manos, no sólo en mis senos, sino aparentemente en todas partes. Era grande y fuerte y comencé a pelear, patear, morder y gritar”, escribió Paige refirió el portal El Excelsior.