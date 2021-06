¡Flores y más flores! Silvia Navarro habló de su relación con Gaby Espino

Sin que le quedara nada por dentro, en una entrevista a la revista People en Español, la actriz mexicana Silvia Navarro reveló lo que es compartir de cerca con la venezolana Gaby Espino. Se vieron las caras y estrecharon lazos, dentro y fuera del set, durante las grabaciones de “La suerte de Loli“, dramático que llega a su fin el lunes 21 de junio.

“Le quiero dar un agradecimiento especial porque también me recibió como pocas”, dijo Navarro quien se mudó a Miami (Estados Unidos) para cumplir con el proyecto emitido por Telemundo.

“La verdad es que una estrella de su tamaño se convirtió en una mujer que no hubo un solo día que no quisiera ayudarme, generosa, amorosa, atenta… para que yo me sintiera en casa, que pudiera saber que siempre había alguien…”, compartió la talentosa actriz.

Lea la historia completa en Chevere.life