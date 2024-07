Gabriel Coronel dijo que estar en ‘Top Chef Vip’ es un sacrificio

Gabriel Coronel confesó al programa ‘Hoy Día’ lo que ha sido su experiencia en ‘Top Chef VIP 3’. El actor venezolano, que desde hace tres meses cambió los sets de grabación por los fogones, destaca en el reality show de Telemundo.

Va, junto al resto de sus compañeros, por un premio de 200 mil dólares y la gloria de ser considerado el mejor cocinero de la temporada. En la competencia participan diversas personalidades del entretenimiento latino, entre ellas la exmiss Alicia Machado.

“La gente no tiene idea de todo el desafío que es estar en ‘Top Chef Vip’. Somos actores, cantantes, no somos personas preparadas en cocina y cada reto es muy real. Cada reto trae un misterio, un desafío enorme y las horas que estamos en estudio preparando todo para que salga perfecto, luego la cantidad de estrés que se vive en la cocina”, advirtió Coronel en la entrevista.

“No me gustan los subgrupos”

En ‘Top Chef Vip’ nueve famosos juegan por la salvación cada semana. Hasta los momentos además de Gabriel Coronel siguen en competencia Machado, Carolina Tejera, Patricia Navidad, David Salomón, Gary Centeno, Niño Prodigio, Pancho Uresti y José María Galeano.

“Ustedes saben que la cocina es muy pasional. Vivir todo eso, más lo que se experimenta fuera del set, las entrevistas, es tan desgastante. Realmente es fuerte”, aseguró Gabriel.

Quien sigue el programa sabe también que existen los llamados grupos, algo en lo que el actor de la telenovela “Relaciones peligrosas” prefiere no involucrarse.

“Todavía me mantengo firme a mi creencia que yo soy ‘Top Chef’. No me gustan los subgrupos. Creo que es lo más bonito que podemos tener los seres humanos para aprovechar estas plataformas y llevar un mensaje positivo y de unión”, destacó.

El problema con estas alianzas es que a Coronel le gusta forjarse el triunfo por sí mismo. “No sé que va a pasar. Ya la competencia se está poniendo cada vez más fuerte, más cerrada. Cada vez es más exigente el poder pertenecer a un grupo”.

Asimismo, Gabriel manifestó que estos grupos se apoyan entre sí y que al estar fuera a veces se ha sentido solo. “No se sabe si es positivo o negativo”, dualidad que obedece al hecho de que prefiere llevar la fiesta en paz. “Llego al estudio y me llevo bien con todos. Estoy con las aguas divididas”.

Cabe recordar, que días atrás, el también modelo y cantante se salvó del reto de eliminación. El artista presentó el postre ‘Brazo de Lorenzo’, en honor a su pequeño hijo, y tuvo la aprobación de los jueces.

También, en otro episodio, conmovió a la audiencia y al jurado al presentar sus arepas “Venezuela en mi corazón”, en una de las pruebas de inmunidad. Con el plato provocó una ventaja secreta.

Otro desafío

Durante el mencionado programa, Gabriel Coronel también destacó el reto y el desafío que ha sido estar lejos de su hijo Lorenzo Coronel Ospina. El pequeño nació en noviembre del año pasado.

“El verdadero desafío que he vivido es afuera del show, en casa… Siento que un bebé tan chiquito va a necesitar del apoyo de sus padres para vivir cada etapa. Yo soñaba con ser papá y ahora que la vida me dio este regalo, esta bendición llamado Lorenzo, no poder estar con él, porque se que es un sacrificio para él, es ambiguo”, aseguró.

El actor de “Somos tu y yo” apuntó que la mitad de la vida del bebé no ha estado presente. “Ya vi sus primeras gateadas por videollamada, vi su primera palabrita en un video. A mí me ha pegado mucho”. “En casa está mi esposa Daniela, que le agradezco porque ha hecho un papel maravilloso. Es una gran madre”, admitió.