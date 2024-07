Gaby Spanic: Me sentí discriminada por ser extranjera

Gaby Spanic, a través de sus redes sociales, denunció una supuesta situación de “malos tratos”, “discriminación” y “abuso de poder” de la que fue víctima a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México.

“¡Hola! Aquí en el aeropuerto me acaban de quitar los cigarros. 650 dólares por unos cigarros”, se escucha decir a la actriz venezolana en un video publicado en Instagram, donde también deja ver que está solicitando sus documentos que los tienen retenidos.

“Es un robo aquí, me maltrataron la gente de aduana. Yo fumo cigarritos sin nicotina y que tengo que pagar de impuestos 600 dólares, y yo estoy ignorante de esa cosa y me están obligando a… Ahí me dejaron esperando más de media hora y multas para todo; querían que firmara un montón de papeles y yo no firmo papales sin ningún abogado”, sostuvo Spanic a medios de comunicación, quienes se encontraban a las afueras del aeropuerto.

Trato desigual

La actriz de “Vivir de amor” dio detalles de lo sucedido y recriminó a las personas que dan a otros un trato desigual.

“Eso es discriminación, eso es xenofobia. Me sentí maltratada… Abuso de poder, abuso de autoridad. Unas mujeres de aduanas que se estaban burlando de mí feo, se estaban riendo.. hasta el corazón me hacía”, agregó.

Con respeto a los documentos que la obligaban a firmar, Gaby Spanic comentó: “Me están haciendo filmar algo y necesito mis lentes para leer… la letra era chiquitita y mi abogado me dijo que no firmara nada que no esté de acuerdo. Lloraba de coraje”.

“Si tuviera un macho al lado, no me paran”

En medio de su impotencia, Spanic aseguró que si ella hubiese estado acompañada por un hombre no se hubiesen metido con ella. “Si tuviera un macho al lado no me paran”, dijo en broma.

La exreina de belleza, de 50 años, aseguró que tomará acciones legales porque se sintió maltratada, “me siento mal… compré los cigarros en Miami, pero no sabía que por comprar dos paquetes había que pagar 600 dólares de impuesto. Eso es más de 10 mil pesos”, calculó.

Además, la intérprete manifestó que le quitaron el producto. “Ahí está mi hijo que se puso nervioso porque yo también tengo mi carácter”, se quiejó, al tiempo que sentirse víctima de la xenofobia.

“Me sentí discriminada por ser extranjera porque pasaban extranjeros y les revisaban, pasaban creo yo que eran mexicanos y no lo les revisaban nada”, finalizó.