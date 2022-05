Génesis Aleska: «Lo que se regala no se quita ni tampoco se vende»

Luego de que ayer se difundiera la noticia de la supuesta venta de su Lamborghini Huracán, la modelo venezolana Génesis Aleska decidió aclarar las cosas con respecto al lujoso automóvil. Cabe recordar que el rumor surgió tras uno de sus post en Instagram.

«Quiero aclararles algo: la venta del auto fue un chiste, eso no existe, es una joda… Eso se llama humor venezolano. Lo que se regala no se quita ni tampoco se vende, y mucho menos si fue con amor… Así que dejen la tontería que no estoy vendiendo ningún Lambo», aseguró la maniquí barquisimetana a través de sus historias de Instagram.

El anuncio llega tan solo un día después de que la criolla volviera a compartir una foto en la que aparece posando feliz junto al carro que le regaló su ex, el cantante Nicky Jam, y bromeara con que iba a ponerlo en venta.

