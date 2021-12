Génesis Aleska y Nicky Jam abrirán un gimnasio diferente

La venezolana Génesis Aleska y el estadounidense Nicky Jam han dejado muy claro en tiempos recientes que su relación es muy sólida. La pareja, de hecho, no para de compartir fotos o historias en las que muestran su complicidad.

Recientemente, la modelo y el cantante se presentaron en el programa «Hoy día» de Telemundo, en la sección «Desayunando con…». Entre otras cosas, la pareja reveló que tienen varios proyectos juntos para el futuro próximo.

«Ahora que hablas de eso, estamos haciendo un gimnasio juntos. Era un concepto que ya ella tenía», reveló el reguetonero al reportero del citado espacio. «Me encantó, me mostró la foto, me llevó al local y yo me metí de socio con ella. Así que es nuestro primer proyecto juntos, porque tenemos en plan otro restaurante que vamos a trabajar», señaló.

