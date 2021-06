George RR Martin insiste en que su libro tendrá un final distinto al de la serie

Hace diez años HBO logró enganchar a la audiencia con la serie “Game of Thrones” (Juego de Tronos), basada en la saga literaria de “A Song of Ice and Fire” de George RR Martin, dado al drama y al incesante conflicto de intereses que primaba sobre su hilo argumental.

Indudablemente fue un proyecto que ocasionó lágrimas y frustraciones ante la inminentes muertes de personajes muy queridos, sin embargo, el desenlace televisivo generó el descontento colectivo cuando los productores se desviaron de la idea original de su autor, a tal punto, que cientos de fanáticos recogieron firmas a escala mundial para que la cadena reanudara el rodaje de la última temporada.

Vale recordar que cuando se grabó la última entrega de la serie George RR Martin aún no había culminado el proyecto, pero recientemente aseguró que su obra tendrá un final adverso a la serie, reseñó el portal Just Jared.

