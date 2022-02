Gesaria Lapietra cuenta que recibió muchas burlas por su nombre

Gesaria Lapietra habló sobre el bullying en sus redes sociales. La presentadora del magazine Portada’s decidió compartir con sus seguidores su propia experiencia sobre el tema, y al mismo tiempo, destacar el rol de los padres en este tipo de situaciones.

«Todos estamos expuestos al bullying antes llamado también ‘chalequeo’; yo no me salvé de ello. En el colegio hacían chistes con mi nombre, me decían “EEEEPAA CESÁREA, naciste por cesárea», relató en su perfil de Instagram.

Seguidamente, añadió: «Sin contar las veces que también lo hicieron con mi apellido, Lapietra, que en castellano significa LA PIEDRA… «.

