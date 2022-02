¡Y los cumplió feliz! Gilberto Correa celebró sus 79 años de vida

Rodeado de colegas, amigos y medios de comunicación, el presentador de televisión Gilberto Correa celebró sus 79 años de una vida exitosa el jueves 24 de febrero, en un concurrido restaurante de la ciudad de Caracas.

En medio de aplausos y vítores, el zuliano llegó a la fiesta a las 7:00 de la noche con la «Marcha feliz» de Venevisión y desde entonces no dejó de sorprenderse.

«Me siento como cualquier persona que se sienta frente a todos los medios del país», expresó a Chévere el locutor, que seguía sin creer que tantas personas lo acompañaron en la celebración.

Foto: Archivo ÚN/ Cheo Pacheco

Comentó, además, que Henrys Silva organizó el agasajo al que asistieron, entre otros, Manuel Fraíz-Grijalba, vicepresidente ejecutivo de Venevisión; la actriz María Antonieta Duque; la productora de «Sábado sensacional», Helena Rosas y la cantante de merengue Diveana.

«Me siento muy contento… No me lo puedo creer», se describió Correa, quien conversó con todos los medios de comunicación presentes sin perder la energía, contrario a lo que pudiera pensarse cuando se le ve llegar en silla de ruedas y con su bastón.

«Nadie trabaja para obtener esto. Hice mi trabajo y si me hubiesen dicho que me reconocerían con un título en la Universidad Católica Santa Rosa y la Orden Relámpago del Catatumbo, en su natal Zulia, no se lo hubiese creído hace 40 años», continuó.

Foto: Archivo ÚN/ Cheo Pacheco

