Gio y Gabo, La Melodía Perfecta: No vamos a cambiar la esencia

Los hermanos Gio y Gabo Martínez iniciaron, en plena pandemia, una nueva etapa de su carrera. Cuando anunciaron a mediados de 2020 que cerrarían un ciclo, mucha gente pensó que el proyecto de La Melodía Perfecta había terminado; que cada quien se iría por su lado, explorando géneros que en conjunto no habían tocado y que, si bien todo queda en familia porque el lazo sanguíneo nadie se los puede quitar, sus fanáticas seguramente llorarían de amargura.

Sin embargo no fue así. El final del que hablaban fue el del ciclo que los dio a conocer en Venezuela, debido a que ahora sus baterías están enfocadas en el mercado internacional. Por eso acaban de lanzar Casi que no, su nuevo tema; firmaron con la disquera CAE y junto a ella preparan un nuevo show que mostrarán en una gira.

—¿Les funcionó la estrategia de intrigar a sus fanáticas?

—Gabo: Nos seguimos llamando La Melodía Perfecta, solo que integramos nuestros nombres. Lo hicimos porque todavía mucha gente preguntaba qué era La Melodía Perfecta. Hicimos el anuncio y dijimos que estábamos cerrando un ciclo. Hubo mucha especulación sobre que nos íbamos a separar. Cerrar un ciclo era para anunciar la nueva etapa. Quisimos decir que, aunque nos falta mucho por lograr en Venezuela, ahora tenemos una base para hacer el trabajo en otros mercados.

—¿En qué consiste esa nueva etapa profesional?

—Gio: El tema ya estaba listo, pero le hicimos un par de arreglos para que sirviera de abrebocas con lo que vamos a hacer con CAE group. Hemos conformado un equipo para seguir los planes que quedaron pendientes. Aunque el mundo está medio parado, estamos dispuestos en seguir trabajando, en continuar haciendo lo que sabes. Aprovechar las oportunidades.

—¿Los planes esperarán por shows en vivo o son antes?

—Gabo: Nos gustaría regalarle al público un concierto por streaming, para mostrar el nuevo show de Melodía Perfecta. El anterior ya tenía como seis años presentándose. Lo estamos preparando.

—¿Cómo se imaginan el reencuentro con el público?

—Ambos: Todo lo que habíamos planteado hacer lo vamos a hacer. En la gira vamos a tocar países en los que no nos habíamos presentado. Asimismo, volveremos a otros a los que ya habíamos ido, como Argentina y Chile, pero que quedó pendiente desarrollar más los proyectos que íbamos a ofrecer.

—¿Las novedades incluyen un cambio en el estilo musical que los ha identificado siempre?

—Gabo: No vamos a cambiar la esencia de lo que habíamos hecho en Venezuela. Lo que haremos es darlo a conocer a otros países. Venezuela siempre será nuestra prioridad, así que cuando se pueda, volveremos para presentar nuestra nueva música.

En Pandemia

El videoclip de Casi que no fue grabado también durante el confinamiento.

Explicaron los hermanos Gio y Gabo que buscaron reflejar en su música “lo que está pasando en el mundo. Quisimos hacer el video referido a la pandemia, pero desde el amor. Buscamos hacerlo diferente. Saber que no puedes tener a alguien cerca. Que no puedes darle un abrazo, sino tenerlo por el teléfono, es muy frío. Las fibras que queríamos tocar lo logramos hacer. Ha generado mucha reflexión sobre lo que tenemos a nuestro lado”, dijeron.