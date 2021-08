Giselle Blondet anunció que dio positivo por covid-19

Pese a los cuidados “exagerados” para evitar contagiarse de covid-19, Giselle Blondet dio positivo al virus. Así lo confirmó la artista puertorriqueña a través de sus redes sociales en el que detalló como ha sido el proceso de recuperación, informó Primera Hora en su portal web.

“Tengo algo importante que contarles. Desde hace unos cuantos días ando con covid. Me parece raro decirlo porque yo me he cuidado tanto, tanto y tanto… o sea, la exagerada del año. Siempre con mi mascarilla, pero así son las cosas. Creo que por lo que estamos viviendo actualmente es cada vez más difícil escaparse de esta situación. Estoy superagradecida, porque dentro de toda esta circunstancia, me he sentido bastante bien. He tenido unos días difíciles. Esto me comenzó con un dolor bien fuerte de cabeza, que no podía aguantar. Un dolor en la espalda baja que no podía aguantar y también me dio vértigo, además de un poco de fiebre”, contó en un video grabado desde su casa.

Recordemos que la también empresaria está vacunada, por lo que sus síntomas han sido de poca intensidad. Giselle, como otras personas, tuvo la duda sobre si debía o no vacunarse, pero finalmente decidió hacerlo por el bienestar general de su familia.

