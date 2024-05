Greeicy y Mike Bahía: Nos despedimos por un tiempo

Greeicy y Mike Bahía sorprendieron al anunciar su separación musical, informó el diario colombiano El Tiempo. Los artistas anunciaron la decisión en el espectáculo reciente en Lima, Perú, donde también estuvieron Nacho, Piso 21 y Sebastián Yatra, entre otros.

“Con esa canción nos despedimos por un tiempo, espero que volvamos a cantar en unos años”, dijo Mike durante el evento.

“Yo creo que, si ustedes nos prenden una lucecita, nos cantamos una última vez este coro. Nos estamos despidiendo de los escenarios juntos. Te amo para siempre princesa”, agregó seguidamente.

Carreras de forma individual

A pesar de que los artistas no dieron detalles sobre las razones que los llevaron a tomar la decisión, sí dejaron claro que la misma no tiene nada que ver con una ruptura sentimental.

Todo parece indicar así, que Greeicy y Mike se concentrarán ahora en sus proyectos individuales y así explorar nuevas etapas en sus carreras.

Rumores de infidelidad

Tras la sorpresa de la separación musical comenzaron a surgir rumores sobre la posible infidelidad del intérprete de “Amor sincero” en 2022.

Los rumores comenzaron luego de que Mike Bahía se presentara en Perú y una mujer, sin identificar de manera pública, escribiera en sus redes sociales: “¿Podrán tener en su lista de Kiss List a Mike Bahía? Yo sí”.

En ese entonces, la pareja, que tiene una hija, no se pronunció al respecto hasta que, recientemente, Greeicy rompió el silencio.

​”Según yo, es mentira, vaya uno a saber, yo creo que no. Él que me contó fue Mike, me dijo ‘mira amor lo que está saliendo’, creo que él estaba viajando y yo también”, recordó la intérprete de “Destino” en entrevista con el programa peruano ‘Radio moda’.

Y agregó: ​”Yo siento que el día que pase algo o tenga que enterarme, yo siento que va a ser tan real que lo voy a sentir. Como que no le paré bolas, he sido muy tranquila en ese sentido, siento que tengo un hombre que me da la tranquilidad”.

“Y estaba guapa, y la vi, claro que la vi. Y dije que si era verdad, pues tiene buen gusto… A Mike le pegó porque le preocupaba cómo se sintiera mi familia o yo”, agregó también.