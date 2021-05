Guaco “Nos falta mucha música por hacer”

Guaco ofrecerá su primer concierto en streaming, Sin Fronteras, en el cual han prometido un híbrido entre la realidad y lo virtual, el próximo sábado 8 de mayo, a partir de las 8:00 de la noche.

Gustavo Aguado, Luis Fernando Borjas, Diego Rojas y Mark Meléndez aseguraron que “el concierto o lo ven ese día o lo van a ver dentro de dos años porque no se va a dejar. Estará disponible por 48 horas, pero no en otra plataforma. Pasará tiempo para que se vea gratis. Estén tranquilos que tenemos unos servidores gigantes para que salga bien”.

Este concierto será el preámbulo para el lanzamiento de la nueva producción de La súper banda de Venezuela que será la número 50 de su catálogo. Tendrá una dedicatoria especial a uno de los miembros del grupo, recientemente fallecido.

—¿Cómo van a cumplir las expectativas que han creado con la mezcla de realidad y fantasía?

—DR: Vamos a estar todos. La banda completa. El concierto se grabó cada quien por su lado y con la magia de nuestro director, Juan Carlos Salas, nos unimos en un escenario virtual. Pero todo fue verdad; cantamos y tocamos en vivo.

—MM: Tenemos muchas ganas de reencontrarnos con la gente y son bienvenidos fanáticos de todo el mundo porque cualquiera puede tener acceso.

—Este concierto va a ser el inicio de la celebración del disco 50. ¿Qué van a traer en esa nueva producción, musicalmente hablando?

—LFB: Guaco tiene mucha música. Ya son 49 discos y no por eso va a parar la búsqueda, esas ganas de proponer, de plantear cosas, de fusionar. De mostrar música y canciones. Falta mucho por hacer, muchas colaboraciones para mostrársela a los guaqueros en todo el mundo. Así que eso trae Guaco para el nuevo disco. Todavía no tenemos la fecha, pero ojalá el mundo esté en una mejor situación para hacer algo como lo merece.

—GA: El disco se va a llamar Julio 50, dedicado a nuestro hermano Julito Rivera (quien era percusionista en el grupo) que está en el cielo. El primer promocional es un temazo que conseguí que le pertenece a Diego, Galez y Daniel Barón. Pero el resto del repertorio lo estoy armando. La semana pasada cerré en Los Ángeles uno de los dúos que tendrá. Luego de salir del concierto virtual, que es lo que nos tiene un poco de presión por la expectativa. Es una fórmula que se inventó Salas, quien es el creador del verdadero sonido de Guaco.

— ¿Cómo afectó la pandemia a la agrupación?

—GA: Para quienes no somos de esos grupos que tenemos mucho dinero, la parte económica nos ha tocado. Hicimos ciertas cosas, pero decidimos no tocar más en Venezuela, ni siquiera en reuniones de 50-60 personas porque no sabes quién puede estar contagiado… Cuando estuve en Los Ángeles coincidí con el Oscar y no podía ser más triste. Nadie podía estar juntos. Así que hay que estar explorando la fórmula de los conciertos en línea quién sabe hasta cuándo.

—Guaco también se ha distinguido por las carátulas de su producción- ¿Esta también estará diseñada por un artista plástico?

—Es una producción más sobria porque es un homenaje a Julito. Haremos unos tres o cuatro temas de siempre. El resto será lo que él me pedía siempre. Hablábamos todos los días y siempre me tenía una idea. Y eso es lo que vamos a hacer.

Regalo para las madres

El sábado 8 de mayo, anunciaron, van a hacer un recorrido musical “que les permitirá vivir la historia de Guaco”, dijo Rojas.

Aunque no quisieron adelantar mucho del repertorio, sí aseguraron que tendrá las canciones más icónicas de la agrupación de origen zuliano. Tales como Pastelero, Si mis paredes hablaran, Pídeme, Las caraqueñas, Sentimiento Nacional, Baja, y de lo más reciente Zig Zag, entre muchas otras.

El costo de los tickets virtuales es de 15 dólares. El grupo puso a disposición de sus muchos seguidores diferentes métodos de pago, en diferentes monedas, incluyendo bolívares. En la plataforma Play quedará el video por 48 horas. Originalmente, solo estaría disponible por 24, pero en virtud de que el domingo 9 de mayo será el Día de la Madre, decidieron dejarlo más tiempo.