Gustavo Dudamel celebró a lo grande los 100 años del Hollywood Bowl

¡Música maestro! Gustavo Dudamel continúa escalando hacia el éxito, puesto a que recientemente celebró el centenario del Hollywood Bowl junto a la Orquesta Juvenil de Los Ángeles (YOLA).

En esta velada mágica compartió el escenario con varios talentos de alto calibre, como por ejemplo Gwen Stefani. De esta manera, dio inicio a una Noche de Apertura bastante memorable e icónica para el afamado anfitreatro.

«¡El centenario del Hollywood Bowl! ¡Qué noche maravillosa con Gwen Stefani, Branford Marsalis, Roberto Bolle, Tiler Peck, María Dueñas, Let It Happen, UCLA Band, The Spirit of Troy y desde luego mis queridas Filarmónica de los Ángeles y Yola!, ¡Un brindis por los próximos cien años!», comentó Dudamel desde un post de Instagram.

