Gustavo Elis estrenó tema y videoclip de “Whisky”

Gustavo Elis no para de hacer música y para demostrarlo estrenó “Whisky”, una colaboración con los cantantes colombianos Natan & Shander.

“Nos vamos de estreno con el tema ‘Whisky’ junto a mis hermanitos Natan y Shander. Un junte entre Colombia y Venezuela”, compartió Gustavo en una de sus historias en Instagram.

Natan & Shander son dos hermanos compositores e intérpretes colombianos. Desde sus inicios en 2017 se han relacionado con reconocidas figuras de la música urbana. Temas como “Nunca pares” y “Mi diabla, mi diosa” son algunos de sus éxitos que mezcla la música urbana con ritmos caribeños.

Amor y deseo

El videoclip del tema fue dirigido por el venezolano Justin Braham y está inspirado en el amor y en el deseo, en esa persona que conoces y que no puede salir de tus pensamientos, con la que deseas compartir un momento alocado, pero especial tomando whisky.

“Qué linda te ves. Con mucho respeto déjame decirte que me provoqué. Con esa carita qué vamos a hacer. Me tienes volando y no fumé. Quiero besarte por dentro… whisky a la roca, una noche loca. Dime que te gusta”, es parte de al letra del tema, que mezcla “romantiqueo” sensual con reguetón.

En el clip se puede apreciar a los cantantes y una modelo bailando en lo que parece ser un estudio de grabación.

A tan solo horas de su estreno, el audiovisual cuenta con más de 24 mil visualizaciones en YouTube y roza los mil me gusta. Como era de esperarse, los fanáticos no dudaron en compartir el apoyo y los buenos comentarios por el tema.

“Este estreno de verdad que no lo voy a olvidar, con el tiempo que llevo en el fandom, me he dado cuenta de que nos has curado a todos con tu música, tu voz es armoniosa, angelical y bellísima, sensual, misteriosa y preciosa”; “Chévere, genial me encanta otro éxito… felicitaciones espero verlos pronto aquí en Bogotá”; “Excelente. Todas tus canciones son super. Éxitos”; y “La sacamos del estadio otra vez. Claro que sí”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

“No somos iguales”

Cabe destacar que Gustavo Elis viene de estrenar una colaboración con Sixto Rein y Víctor Drija. Se trata del pegajoso tema “No somos iguales”, donde cada artista aporta su estilo personal al ritmo del merengue fusionado con pinceladas de R&B y melodías pop.

El video de esa canción fue dirigido por el venezolano Nuno Gomes y “destaca por una producción colorida y de alta calidad, capturando la esencia y el dinamismo de la canción de una manera visualmente impactante”, según señaló Drija a la prensa dominicana, destacó el portal Diario Libre.