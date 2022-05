Il Divo hizo olvidar las penas

La incertidumbre de si Il Divo se presentaría o no en su muy anunciado concierto en Caracas se acabó cuando, el jueves a las 11:15 pm, los tres miembros fundadores del cuarteto salieron a escena.

Elegantemente trajeados, Sebastien Izambard, Urs Buehler, David Miller aparecieron con las notas de «I’ll be there», el clásico de Michael Jackson. Esta, como el resto de las canciones que el grupo de pop lírico interpretaron en la lluviosa noche caraqueña, fueron ejecutadas por músicos de la Orquesta Sinfónica Ayacucho.

Tan pronto el trío de cantantes apareció en escena, el malestar desapareció. La demora, inusual, tenía a los espectadores pendientes. Y fue el suizo Urs quien despejó las dudas y aclaró la cantidad de rumores que corrían entre la gente que llenó la terraza del Ccct.

«Disculpen por la demora. Para mí que soy suizo me disgusta llegar tarde. Nunca lo hacemos, pero desde las once de la mañana estábamos esperando tomar un avión para llegar con ustedes y no pudimos. El último debía llegar a las 7:30 pm a Panamá y no estaba… Pero ya estamos aquí», se excusó recibiendo una fuerte ovación.

