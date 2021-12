«Imperdonable»: un drama descarnado con Sandra Bullock a la cabeza

«Imperdonable» es una de esas películas que se sustentan en el drama que vive una o varias personas rotas y sacrificadas a partir de un hecho que las conecta. Es la historia de una mujer que acaba de salir de la cárcel e intenta retomar su vida en el punto donde la dejó. Esto aunque hayan pasado 20 amargos años y alrededor de ella existan lazos intangibles con otros seres que, también, se manifestarán. Pero en el fondo es una historia de amor, de familia, de protección y lucha, de perdón y reflexión. Al tiempo que una crítica social al rechazo, a la reinserción de expresidiarios, a la empatía y la solidaridad.

La actriz Sandra Bullock borda con soltura el papel de esta mujer llamada Ruth. Su rostro, su temperamento, su postura física, su mirada, su voz, todo da cuenta de la ansiedad y depresión de la que es víctima. Pareciera que fuera de las rejas se encuentra más vulnerable que dentro de ellas. Y le toca ahora buscar la forma de recomponer su vida con piezas sueltas de un rompecabezas que debe armar en medio de los miedos.

Sin saber a ciencia cierta lo que ocurrirá, Ruth debe lidiar además con la presión que supone verse delimitada en acciones. Entre ellas no puede meterse en problemas, le es prohibido salir con un ex convicto y debe evitar cualquier contacto con las víctimas. A pesar de ello Ruth sabe que para reencontrarse con su hermana deberá saltarse varias normas. Con lo que no cuenta es que los familiares del hombre asesinado la buscarán para cobrar venganza. En ese juego de víctimas victimarios que atrape y confunde.

