Indira Carpio recita desde la mira femenina

La periodista venezolana Indira Carpio quiso terminar una trilogía femenina, familiar, con el cierre de un ciclo poético en el libro Diario Venusiano. Esta aventura literaria de tres obras la inició la comunicadora con Frutos extraños, publicado por Fundarte en 2018; y Cartas de agua, que publicó a comienzos de esta año Índigo editoras. Editorial que repite ahora con la salida al mercado de su nuevo texto.

Explicó la autora que Diario Venusiano cuenta la historia de “una de los personajes de la trilogía poética. En este caso habla la abuela. En el primero habló la madre; en el segundo, la hija. Es la culminación de la trilogía, una genealógica de estas tres generaciones”.

También se ha dicho que este libro es “la Gestalt en la memoria”. ¿Cómo percibe eso el lector?

Lo de hacer Gestalt en la memoria tiene que ver con que cierra un círculo, que completa la historia de estas mujeres. Este libro termina esa historia y permite ver cómo las palabras hacen que ellas comiencen, se desarrollen y acaben.

¿Los personajes son ficticios o reales? ¿Hasta qué punto uno de ellos, o todos, son biográficos?

Son ficticios, como todo los personajes, porque incluso aquellos que se basan en personas reales, al construirse, pasan por los procesos de la escritura, que los convierte en ficción. Pero estas mujeres tienen mucho de quien escribe. Son sobre todo representaciones propias.

¿Cuáles son esas representaciones a las que refiere?

Lo son de una mezcla de lo vivido por mí y por personas cercanas. Es una representación del todo. En este tercer libro habla la abuela, porque la mía siempre está rondando mi escritura. Da nombre a la voz de la mujer que habla en Frutos extraños, por ejemplo.

¿Este texto puede leerse por separado y transmite el mensaje que Ud quiere dejar, o es necesario leer los otros dos para entenderlo?

Pueden leerse por separado, porque tratan temas distintos. Tienen voces poéticas distintas. Pero si se leen en conjunto, creo que se disfrutarían de otra forma y el lector puede hacer el cierre el círculo. Lo que yo hago es calificado como transgenérico. Es un salto a conciencia y a gusto.

¿Los libros tienen un mensaje común que los hila?

Los teje la duda, la sangre; un sentido vúlvico de la vida. Son libros que plantean una duda en relación a muchas instituciones como el matrimonio, la maternidad, las relaciones homosexuales, las relaciones poliamorosas, la amistad, el dolor como herencia y la transformación de ello a través de la poesía y de una narrativa. Poesía narrativa. En Diario venusiano se pone en duda la religión,esta mujer se reencuentra con Dios. Con las diosas.

¿Dejó el periodismo?

Siempre me he dedicado al periodismo. También estoy estudiando medicina china, por una cuestión de salud, pero nunca abandonó el periodismo. Y lo aplico en mi poesía, que es muchas veces documental. Hago cuentos, ensayos, algo de novela. No es solo poesía en verso, en prosa. Es una narrativa poética que es lo que me gusta desarrollar.