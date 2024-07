La relación de los actores Irina Baeva y Gabriel Soto es el claro ejemplo de que la realidad supera la ficción. La expareja inició sus amores en medio de una polémica y a más de una semana de terminar, cinco años después, siguen bajo la lupa de la prensa del corazón.

Y es que la actriz rusa rompió el silencio y confirmó los rumores que rodaron meses atrás. En marzo pasado, medios de comunicación señalaron que los ahora exnovios se casaron y ahora la moscovita de 31 años de edad muestra con pelos y señales que tal ceremonia sí se celebró.

“El 27 de marzo del 2024 nosotros nos casamos. Hicimos una ceremonia, una boda, una ceremonia espiritual, la hicimos en Semana Santa en Acapulco, en la casa que Gabriel tiene ahí; nosotros tomamos esta decisión, nos casamos de esta forma, fue algo importante, algo simbólico y muy íntimo con la gente más cercana”, dijo Irina Baeva a ¡Hola!

La protagonista de “Vino el amor” acompañó sus declaraciones con fotografías y un video donde se le puede ver bajando por unas escaleras, mientras que su antiguo novio esperaba para tomarla del brazo.

Gabriel no se quedó callado

Las declaraciones de la rusa llegan luego de que Gabriel Soto le diera la cara a los medios de comunicación el pasado sábado para desmentir que hubo boda, una posición que mantiene luego de ver la entrevista que Irina ofreció.

El galán de telenovelas no solo volvió negar el casamiento, sino que dijo que las fotos que muestra su ex son solo eso, fotos, y no una ceremonia espiritual como ella sostuvo.

“Hicimos… hicimos unas fotos en mi casa de Acapulco”, respondió titubeante, “pero no fue una boda, fueron nada más unas fotos donde estábamos vestidos de novios, pero no, no fue una boda”, agregó.

Razones confusas

Pero el drama no termina ahí. En la entrevista, la protagonista de “Aventurera” dijo que conoce muy bien el día en que su historia de amor terminó, pues recibió una carta del actor en la que le confesaba los motivos por los que ya no quería estar con ella: “Tengo la fecha exacta del día que él tomó la decisión de terminar nuestra relación. Tengo una carta en la cual las razones no son muy claras”, explicó.

Al ser cuestionada sobre el contenido de la misiva, la también modelo prefirió mantener en privado la información. “Eso sí me lo guardaré para mí, tampoco me gustaría ser tan específica… Lo que sí te puedo decir es que los motivos ahí tampoco son muy claros”, mencionó.

Asimismo, destacó que los últimos días que pasaron juntos todo fue color de rosas, por lo que se le hace todavía más difícil de entender qué fue lo que pasó y sobre todo el por qué Gabriel decidió hacer pública la ruptura a través de un comunicado que llevaba su firma, pero no tenía su consentimiento.

“Estábamos juntos en el hospital, estábamos juntos haciendo súper, estábamos juntos haciendo planes, proyectos. Y de pronto sucedió de esta forma”, observó.