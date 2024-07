Irina Baeva sobre ruptura: Días antes estábamos juntos

Irina Baeva rompió el silencio y desmintió a Gabriel Soto sobre la separación, destacó la revista People En Español. La actriz rusa alegó que el comunicado que difundió el actor mexicano salió “sin su consentimiento”.

Cabe recordar que Soto compartió una publicación el pasado 16 de julio donde anunciaba que él y Baeva habían decidido tomar caminos por separado. En ese texto aparecen los nombre de ambos al final.

“El comunicado fue publicado sin mi consentimiento; yo no lo redacté. No sé por qué aparece mi nombre ahí”, dijo Baeva en entrevista con la revista Hola! México que compartió en un video colgado en sus historias en Instagram.

Asimismo, destacó que Soto le “notificó” sobre el texto poco antes de enviarse a los medios, pero que ella no se esperaba ese contenido. “Me sorprendió muchísimo porque días previos a esto, estábamos juntos”, agregó.

“Soy la persona más leal”

La actual protagonista de la obra teatral “Aventurera” aprovechó la ocasión también para hablar sobre los rumores de que le había sido infiel al actor de la telenovela “Soñadoras”

“Jamás, en ninguna de mis relaciones que he tenido, fui infiel a nadie. La gente que me conoce sabe que yo soy la persona más leal y cuando yo estoy de lleno con una pareja no hay forma de que voltee a ver a un lado, pero ni por error, simplemente eso no existe. No hay para mí otra persona en el momento cuando yo estoy con alguien compartiendo mi vida y construyendo una familia. Jamás lo hubo, jamás”, aseguró la actriz, de 31 años.

La aclaratoria de Irina Baeva llega luego de que, recientemente, Gabriel Soto revelara que habría tomado terapia de pareja junto a la artista para tratar de salvar su relación.

“Profundo respeto y cariño”

También, cabe recordar que en el comunicado de Soto anunciaba la separación con “profundo respeto y cariño”, señalando que la decisión la tomaron tras varios meses de reflexión y que los motivos se mantendrían en privado.

Los actores comenzaron su relación en 2016 durante la grabación de la telenovela “Vino el amor”. Desde ese momento, siempre estuvieron bajo la mirada pública, enfrentando rumores y controversias; especialmente después de que se especuló que el romance llegó tras una infidelidad de Soto, quien en esa época aún estaba casado con la actriz Geraldine Bazán.