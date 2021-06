Itzza Primera nos confesó todo en torno a su proyecto musical

Desde su debut en 2018 Itzza Primera ha ido labrando su carrera musical en el género urbano. Actualmente vive en Colombia, pero nació en Venezuela el 13 de mayo de 1994.

En su más reciente sencillo “Se la pilló”, la cantante habla del desamor e invita a las víctimas de este mal a seguir adelante.

Llama la atención el título del tema, por lo que indagamos con Itzza al respecto. “‘Se la pilló’ básicamente significa cuando ya por fin tú te das cuenta de que la persona con la que estás no te está dando el valor que mereces. Mi intención no fue describirlo en primera persona sino como esa amiga que le dice a su expareja: Hey, ella ya se la pilló, no te va a contestar, así que déjala ir”, describió.

Lea la historia completa en Chevere.life