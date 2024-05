Jason Momoa y la hija de Ricardo Arjona confirmaron relación

Jason Momoa confirmó su noviazgo con la hija mayor de Ricardo Arjona, la actriz puertorriqueña Adria Arjona. A través Instagram, el actor de “Aquaman”, compartió fotos desde Japón acompañado por la hija del cantante guatemalteco.

“Japón, eres un sueño hecho realidad, me volaste la cabeza. Estamos muy agradecidos por todos los que abrieron sus hogares, creando recuerdos con nuevos y viejos amigos, compartiendo otra increíble aventura ‘with mi amor’. ON THE ROAM motocicletas y caos. Todo mi aloha”, escribió Momoa en una publicación.

“He estado en una relación”

En algunas de las imágenes se puede observar a la pareja disfrutando alegre. Una de ellas muestra a Momoa y Arjona abrazados en lo que parece ser una reunión con amigos, mientras que en otra, los dos famosos posaron muy sonrientes y despeinados por el viento.

Por su parte, Adria, de 32 años, también compartió una fotografía junto al actor de 44 años en sus historias de Instagram. La acompañó de varios corazoncitos.

Como se recordará, días atrás, Momoa confirmó en un ComicCon que estaba empatado. “He estado en una relación por un tiempo”, dijo sin ofrecer detalles.

Como se sabe, el productor se divorció de Lisa Bonet en 2022 con quien tiene dos hijos en común. Aunque en meses pasados se le relacionó sentimentalmente con la mexicana Eiza González, relación que no duró mucho.

¿Cómo se conocieron Momoa y Arjona?

El actor hawaiano y la actriz se conocieron durante la filmación de la cinta “Sweet Girl” que protagonizaron juntos en 2021. Para ese entonces, ambos artistas estaban casados, la hija del intérprete de “Quiero” desde 2019 estaba con el abogado puertorriqueño-estadounidense, Edgardo Canales y Jason con Bonet.

Adri Arjona ha logrado consolidar su carrera artística tras su participación en el filme “Hit Man”. También, ha participado en producciones como “Andor”, “Pacific Rim Uprising”, “Morbius” y “Emerald City”.

Asimismo, ha aparecido en otras cintas como “El sombrerón” con Édgar Ramírez y “Father of the bride” con Diego Boneta y Andy García.