Desconsolada dice estar Jennifer López tras cancelar su gira “This is Me… Live”, que iniciaría este verano. Hoy viernes 31 de mayo, “la diva del Bronx” anunció a sus fanáticos que la razón obedece a que desea pasar más tiempo con su familia, según indicó en un boletín informativo.

“Representantes de Live Nation anunciaron hoy que la gira de verano de 2024 de Jennifer López en EE. UU. ‘THIS IS ME…LIVE’ está cancelada, citando: ‘Jennifer se está tomando un tiempo libre para estar con sus hijos, su familia y sus amigos cercanos’”, dice el anuncio.



“Para aquellos que compraron a través de Ticketmaster, las entradas se reembolzarán automáticamente; los fanáticos no tienen que hacer nada más. Para aquellos que compraron a través de sitios de reventa de terceros como SeatGeek, StubHub, VividSeats, etc., comuníquese con su punto de compra para obtener más detalles”, detalló el comunicado oficial.

La actriz y cantante dijo también que está devastada por decepcionar a sos JLovers y pidió que entendieran que no suspendería sus planes si no fuera necesario. Asimismo, prometió compensar a todos los que tenían la intención de disfrutar de los espectáculos.

Sin sorpresas

La noticia llega en medio de fuertes rumores de separación de Jennifer López y Ben Affleck, información que los representantes de la artista no desmienten ni confirman.

Por otra parte y de acuerdo con Variety, informes concluyen que las ventas de entradas para los shows de JLo están flojas, por lo que hay muchos asientos sin vender. Los chismes contrastan con comentarios de fuentes cercanas a López, que sostienen que la gira no se cancela por la mala venta de tickets, al tiempo que resaltan que en lugares como Newark, Orlando, Miami, Chicago, Anaheim y Toronto las ventas iban muy bien.

Además, reportes indican que, de manera muy sigilosa, la intérprete de “El anillo” le cambió el nombre a la gira tras cancelar siete fechas en América del Norte, territorio que visitaría por primera vez en cinco años.

De este modo, de This Is Me… Now”, el tour pasó a llamarse “This Is Me… Live | Los grandes éxitos”, con la intención de ampliar su alcance.

A eso se le suma que también de manera muy discreta canceló algunas de sus fechas el mes pasado en ciudades como Cleveland y Nashville, probablemente debido a las bajas ventas, reseña Variety.

Otros detalles

Inicialmente,Jennifer López anunció la gira en febrero pasado para coincidir con el lanzamiento de su último álbum “This Is Me… Now” y las dos películas que lo acompañan, que celebraban su reencuentro con Ben Affleck.

En consecuencia, el periplo se centraría en las canciones del nuevo álbum, pero con el cambio de nombre se abarcó toda su discografía. Medios internacionales coinciden el motivo buscaba atraer a los oyentes que no conectaban con su último material.