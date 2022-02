Jennifer Lopez dijo que sobrevivió en su carrera gracias a su madre

La cantante Jennifer Lopez dijo que su madre le dio fortaleza ante las dificultades. La intérprete de «Jenny from the Block» concedió una entrevista a Rolling Stone para hablar sobre su vida y trayectoria.

La también actriz sugirió que su mamá, Guadalupe Rodríguez, era estricta con ella y que eso la endureció para los retos de la industria del entretenimiento.

«Escucha, ella era una mamá divertida también. Ella fue la que me metió en musicales y me enseñó todo tipo de música. Soy una artista gracias a ella. Pero también he sobrevivido a muchas cosas en este negocio porque ella era estricta. No creo que ella supiera para lo que me estaba preparando, pero así lo hizo», declaró JLo.

