JLo promociona su nueva mascarilla antienvejecimiento

La cantante estadounidense de origen latinoamericano mostró a sus seguidores de Instagram su nueva mascarilla antienvejecimiento en su propia piel, pero no logró convencer a un internauta que la acusó de usar botox en el rostro.

“¡Es la primera vez que publico este video completo de cuando probé por primera vez la máscara ilimitada!”, subtituló el video. Alerta de spoiler… (decidimos) no cobrar 10.000 dólares por ella. JLoBeauty ahora ¡está disponible en Amazon!”, escribió la cantante a tiempo de publicar el vídeo.

En respuesta, uno de los seguidores le dijo que en su rostro se nota la presencia de botox.

“Puedo mencionar que las cejas y la frente no se mueven en absoluto cuando hablas o tratas de expresarte (…) definitivamente tienes Botox. Y toneladas de eso. Y todo está bien. Solo digo”.

La cantante no dudó en responderle para desmentir la acusación del internauta a tiempo de llamarlo a ser más amable con el proyecto que emprendió.

“Por la 500 millonésima vez… ¡Nunca me he hecho botox ni ningún inyectable o cirugía! Solo digo. Consíguete un poco de JLO BEAUTY y siéntete hermoso en tu propia piel! Y aquí hay otro secreto de JLO Beauty: trata de pasar su tiempo siendo más positivo, amable y edificante con los demás, no pierdas el tiempo tratando de derribar a los demás que también te mantendrán joven y hermoso. Te envío amor”, escribió JLo. / Sputnik