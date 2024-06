Joaquina cantará con Andrea Bocelli en Londres

Joaquina celebra un nuevo logro en su joven carrera: formará parte del megaconcierto por los 30 años de trayectoria de Andrea Bocelli. La cantautora venezolana se mostró más que emocionada por la posibilidad de compartir escenario con el famoso tenor italiano.

“Esta mañana me desperté con una noticia alucinante… He estado esperando mucho tiempo para poder por fin contarles esto y no puedo creer que lo estoy escribiendo”, contó en su perfil de Instagram la hija de la presentadora y empresaria Camila Canabal y el periodista deportivo Francisco Blavia.

“Este 5 de julio en el Hyde Park en Londres tendré la dicha y el honor de compartir con el maestro Andrea Bocelli, de formar parte de su concierto… Voy a estar cantando con él y también cantando una de mis canciones… ¡Qué locura!! Esto no cabe en mi cabezaaaaaaa”, comento la ganadora del Latin Grammy al Mejor artista nuevo 2023.

“Me siento profundamente, profundamente, honrada de formar parte de algo así y de simplemente compartir tarima con él. Qué honor. ¡Los voy a hacer a todos ustedes muy orgullosos, se los prometo! 😭”, manifestó Joaquina, de 19 años de edad.

Y agregó en un mensaje dirigido a Andrea Bocelli: “Muchas gracias, maestro Andrea por esta maravillosa oportunidad. No puedo esperar”.

El anuncio de Joaquina emocionó también a sus seguidores en redes sociales, como es de esperar. “Imparable”, escribió la venezolana Goizeder Azúa, Miss International 2003; mientras la presentadora Maite delgado comentó: ” Y lo que nos falta por ver de ti querida Joaquina. Indetenible”.

Instagram @joaquina

“Muchísimas Felicidades, preciosa y talentosa Joaquina. Grandes Bendiciones”, comentó, por su parte, Bárbara Palacios, Miss Universo 1986. “Bravooooo! Orgullosa de ti siempre” ❤️”, expresó la comunicadora y escritora María Alejandra Requena, al tiempo que la cantante española Lola Índigo le dejó como mensaje un emoji de un corazón rojo.

Los venezolanos Servando Primera y Gaby Espino, y la actriz colombiana Karen Martínez también se manifestaron para celebrar el logro de la intérprete de temas como ‘Rabia’, ‘Los mejores años’ o ‘Escapar de mí’.

Cabe destacar, que poco después de su feliz anuncio, Joaquina festejó también el debut de su nuevo tema: ‘Pesimista’, que destaca su correspondiente videoclip.

“He estado esperando para que esta canción salga mucho tiempo, más de un año. Y esta canción es la primera que escribí el año pasado cuando estaba terminando el EP, pensando en este proyecto que estamos haciendo ahora, y mi primer disco y todo, entonces siento que a nivel emocional, a nivel de todo, esta canción le abrió las puertas a todas las demás que hemos estado sacando en los últimos meses, y a las que vienen, y a todo el proyecto que viene, por eso, para mí este proyecto es muy especial”, comentó la artista en sus historias de Instagram.

“Ahorita que estábamos haciendo los shows en España tuve el chance de grabar el video, y eso me emociona aún más porque muero porque vean el video”, comentó seguidamente Joaquina al destacar el audiovisual del tema, que contó con la dirección de María Zárate.