Joe Perry, el “chico malo de Boston” que sigue rockeando a sus 71 años

Son 71 años de edad, cinco décadas al frente de Aerosmith, 32 álbumes musicales y muchas historias por contar. Este 10 de septiembre, Joe Perry celebra un año más de una vida llena de excesos, pero sobre todo de mucho rock and roll.

Bautizado como Anthony Joseph Pereira, el guitarrista de una de las bandas más importante del mundo nació en Lawrence, Massachusetts, pero creció en Arizona; allí conoció a Tom Hamilton, con quien formó la banda de blues Jam Band (o Joe Perry’s Jam Band). Este sería el inicio de una vida llena de música, altos y bajos

Aerosmith

“Dream On”, “I Don’t Want to Miss a Thing”, “Crazy”, “Hole in my Soul” y “Jade” son tan solo algunas de las canciones de la banda formada en Boston.

Fue en 1971 que Perry se unió a Steven Tyler y a Hamilton para conformar la legendaria agrupación. Juntos conquistarían oídos a lo largo y ancho del planeta y hoy día todavía dominan escenarios con su blues y sus notas pesadas.

Con Aerosmith probó las mieles de la fama, pero también experimentó con drogas pesadas a tal punto que fue conocido, junto a Tyler”, como “Los chicos malos de Boston” y “Toxic Twins” (gemelos tóxicos) por la gran cantidad de drogas que usó.

