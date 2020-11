Johnny Depp acepta renunciar a su papel en ‘Fantastic Beasts’

Johnny Depp dio a conocer que renunció a su papel en la película ‘Fantastic Beasts’ después de perder su caso por difamación contra el periódico ‘The Sun’ por la publicación de 2018 que lo describió como un “esposo golpeador” durante su matrimonio con Amber Heard.

A través de un comunicado, el actor reveló que dejará el papel de Gellert Grindelwald por petición de la compañía Warner Bros.

“A la luz de los acontecimientos recientes, me gustaría hacer la siguiente declaración breve”, escribió Depp en Instagram. “En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los que me han brindado su apoyo y lealtad. Me han honrado y conmovido sus numerosos mensajes de amor y preocupación, especialmente durante los últimos días”.

“Deseo hacerle saber que Warner Bros. me ha pedido que renuncie a mi papel de Grindelwald en ‘Fantastic Beasts’ y he respetado y aceptado esa solicitud”, continuó.

El actor estadounidense dejó en claro que apelará la sentencia del juicio que perdió contra News Group Newspaper, propietario de ‘The Sun’ y su director ejecutivo, Dan Wootton.

“Finalmente, quiero decir esto. El juicio surrealista de la corte en el Reino Unido no cambiará mi lucha por decir la verdad y confirmo que planeo apelar”.

“Mi determinación sigue siendo fuerte y tengo la intención de demostrar que las acusaciones en mi contra son falsas. Mi vida y mi carrera no estarán definidas en este momento”, concluyó.

Johnny Depp interpretó por primera vez a Grindelwald en la saga derivada del universo de ‘Harry Potter’ en 2016 y repitió su papel en la secuela ‘Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald’ en 2018.

El actor de 57 estaba listo para volver a encarnar al villano en la tercera entrega. De acuerdo con información de ‘Variety’, Warner Bros. confirmó que reformulará el papel de Depp antes de que la tercera entrega se estrene en los cines en 2022.

Decisión del juzgado

El pasado lunes, el juez dictaminó que el artículo de ‘The Sun’ era “sustancialmente cierto” en una declaración escrita entregada a través del Ministerio de Justicia del Reino Unido.

“El Demandante no ha tenido éxito en su acción por difamación”, agregó el juez en un extenso juicio que detalló 14 incidentes.

Desde entonces, un portavoz de ‘The Sun’ ha elogiado a Heard por “su valentía al dar testimonio ante el tribunal” durante el proceso, que dejó al descubierto varios detalles de la vida matrimonial de la pareja.

“Las víctimas de abuso doméstico nunca deben ser silenciadas y agradecemos al Juez por su cuidadosa consideración”, declaró el vocero a través de un comunicado escrito.

En respuesta al fallo, los abogados del protagonista de ‘Pirates of the Caribbean’ describieron la decisión “tan perversa como desconcertante” y prometieron apelar.

“Lo más preocupante es la confianza del juez en el testimonio de Amber Heard, y la correspondiente indiferencia a la montaña de pruebas contrarias de los agentes de policía, los médicos, su propio ex asistente, otros testigos indiscutidos y una serie de pruebas documentales que socavaron completamente las acusaciones, punto por punto”, dijo la abogada Jenny Afia en una declaración escrita.

“Todo esto se pasó por alto. La sentencia es tan errónea que sería ridículo que el señor Depp no ​​apelara esta decisión. Mientras tanto, esperamos que, a diferencia de este caso, los procedimientos de difamación en curso en Estados Unidos sean equitativos, y que ambas partes brinden una divulgación completa en lugar de que una de las partes elija estratégicamente en qué pruebas se puede y no se puede confiar”, agregó.

Con información de Telemundo