Johnny Depp luce irreconocible con su nueva pinta

El actor Johnny Depp no deja de ser noticia. Luego de su triunfo judicial frente a su ex Amber Heard, se pudo conocer que tendrá que encarar un nuevo proceso legal y ahora vuelve a acaparar la atención al aparecer con un nuevo look.

El protagonista de «Piratas del Caribe» mostró su cambio de imagen junto al músico Jeff Beck, en el Festival de Blues de Helsinki, en Finlandia. Ambos artistas compartieron escenario, tal como lo han hecho durante las últimas semanas.

A través de las redes sociales empezaron a circular las fotos donde se le ve a Johnny sin la barba ni el bigote que ocupaba parte de su rostro durante el polémico juicio del que salió vencedor.

