Jon Watts, director de «Spider-Man», producirá «Final Destination 6»

El director de «Spider-Man: No Way Home», Jon Watts, se unió al equipo creativo de la sexta entrega de «Final Destination», informó The Hollywood Reporter. El cineasta servirá como productor de la película que estará disponible a través del servicio de streaming HBO Max.

No es de extrañar que Watts sea tomado en cuenta para otros proyectos tras el éxito de la última cinta del hombre araña.

Tal y como les dijimos a finales del mes de diciembre, esta fue la primera película de la pandemia que batió un récord tras superar los mil millones de dólares en en la taquilla global.

