Jonathan Moly explica por qué optó por colocarse un balón gástrico

Luego de las críticas enfrentadas en tiempos recientes por las fluctuaciones de su peso, el cantante venezolano Jonathan Moly decidió optar por ayuda médica para deshacerse de los kilos de más. Así lo dio a conocer en sus redes sociales, donde reveló que sus familiares no estuvieron de acuerdo con su decisión.

«En mi familia casi nadie estaba de acuerdo con que hiciera esto, me llamaron flojo y todo eso, pero sinceramente no me sentía bien conmigo mismo ni con mi apariencia física», escribió el salsero en su perfil de Instagram.

Seguidamente, agregó: «Algo tenía que hacer, pero tampoco quería una operación drástica, y siendo sincero sé que no iba a tener la fuerza de voluntad para dejar de comer mal y comenzar a hacer ejercicio», reveló.

Lea completa esta nota en Chevere.life