Jorge Rodríguez: “La poesía es alquimia”

“¿El más aburrido de los astros?/La luna/harta/de tanto poeta baboso” es uno de los textos incluidos en Papeles de la demencia, primer poemario del recién elegido diputado de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez Gómez.

Durante el bautizo, Rodríguez explicó detalles de la génesis de este libro. Recordó sus años juveniles con un dejo de ironía en su poema “Hace años fui arrojado de la poesía con burlas y tachaduras”, cuando algunos bardos desdeñaron de su trabajo creativo en talleres.

“Fui arrojado con saña. Me dijeron ‘usted no sirve como poeta’. Y me refugié en un taller de narrativa, en el que la gente era más benévola conmigo. De manera que hube de esperar 30 años para mostrar lo que ha sido la pasión verdadera porque la narrativa es una construcción, es una arquitectura, una carpintería, pero la poesía es alquimia”.

Y recalcó: “principalmente fui lector de poesía, escuchador de poesía y alguna que otra vez iba pergeñando versos y todos ellos fueron desechados, fueron destruidos afortunadamente”.

Estaba dormido el monstruo poético pero no acabado. De ahí que durante estos tres meses, en pleno fragor político, aparecieron sus poemas: “Primero fue una aparición maravillosa de los primeros versos que agradecí mucho, pero después fue agobiante.

Cuando estaba por ejemplo en un mitin en Catia y ¡pummm!, aparecía un poema y tenía que ver cómo lo anotaba rapidito para luego trabajarlo en ‘la alta madrugada’ como diría (Jorge Luis) Borges. Llegó a ser agobiante porque creo que fue una consecuencia de tanto silencio. Quiero decir que este libro nació principalmente del silencio. De respetar el silencio. El principal aliado que tiene un escritor, sea poeta, sea narrador, es sentir al silencio como su aliado verdadero”.

El bautizo fue en el Teatro Teresa Carreño, acompañado de su hermana y vicepresidenta, Delcy Rodríguez; el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez; el poeta Luis Alberto Crespo y amigos.

Voluntad de romper el silencio

“Este libro es un intento a la inmortalidad (…) Desde los primeros tres poemas sabía que ahí había un libro por la tonalidad, por poemática sostenida poema tras poema pero, sobre todo, por la intención, por la voluntad que tenía el autor de romper el silencio”, reflexionó en el bautizo el ministro Freddy Ñáñez, editor del poemario.

Luis Alberto Crespo, prologuista del libro, comentó: “Hay grandes figuras de la poesía nueva, donde madura la suspicacia, la ironía (…)De una nueva manera de escribir de lo nuestro, no apoyándose en ideologías o estéticas poéticas, llega hoy entonces la presencia de la figura de Jorge Rodríguez Gómez”.

—¿Qué poetas venezolanos le han influido?

—Vicente Gerbasi, Rafael Cadenas, Luis Alberto Crespo, José Antonio Ramos Sucre, William Osuna y podría nombrar muchos más, pero a estos son a los que recurro porque tienen una cosmovisión en la que uno se siente plenamente identificado.

—De los foráneos, ¿quiénes?

—Sylvia Plath, William Carlos Williams y T.S. Eliot, aparte de los gigantes, los dioses del Olimpo: Pablo Neruda, Gabriela Mistral y Jorge Luis Borges.

—¿Y en narrativa?

—Me gustan los anglosajones: Raymond Carver, Ernest Hemingway, Henry Miller. Paul Auster es de los que más leo.

—¿Qué lectura le marcó?

—Colinas como elefantes blancos de Ernest Hemingway y Boquerón de Humberto Mata. En poesía: Mi padre el inmigrante de Vicente Gerbasi y el Canto General de Pablo Neruda.

—¿La pandemia cambió la forma de crear?

—Nos ha obligado a todos a mirarnos hacia adentro, a revisarnos. Ahí es donde la poesía tiene un papel fundamental porque inaugura una nueva era, una nueva palabra, un lenguaje olvidado que regresa, el lenguaje de la solidaridad frente al miedo, lo oscuro. Este es un momento estelar para que la poesía empiece a remover las cosas.



—¿Qué pasó con su novela?

—Se quedó parada en el capítulo 23. Ojalá la pueda terminar pronto. Me divertí mucho al escribirla, pero se paró no sé por qué. Está ambientada en los ‘90, inspirada en el desaliento pero en la ternura también.

—¿La narrativa y la poesía le ayudaron a ser psiquiatra?

—Escribir narrativa me ayudó a ser psiquiatra… Y la poesía mucho más (risas).

Lucas, los deberes

El niño

bosteza sobre el cuaderno

lo salpica de baba

Se rasca un brazo, se rasca el otro

ladea la cabeza con el sonido de un avión

y adivina el momento exacto del aterrizaje

en el aeropuerto más peligroso del mundo

Mira hacia un lado, se regocija

del arcoíris en las alas de una libélula

Las pestañas se le mueven

con la ingravidez de los eucaliptos

Hay restos de sueños en sus mejillas

Recuerda el mar, la concha de un cangrejo

sobre la roca espumada

Abajo lo increpa

el trazado inexorable

de la a minúscula.