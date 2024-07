José Manuel Suárez no se arrepiente de haber retomado sus estudios

José Manuel Suárez compartió cómo ha sido su experiencia al retomar los estudios. El actor venezolano, quien está contento por su decisión, está enfocado en seguir preparándose en la carrera de Estudios Liberales y Psicología.

Para el actor de “Vieja yo”, lo más importante es tener inquietudes de aprender, aunque admite que esta etapa de su vida el reto es mucho más complicado.

“Siempre al final de cada trimestre, me da por recordar los puntos críticos en los que por una circunstancia u otra no pude dar lo mejor, en sus consecuencias en mis notas y en el desánimo que me embarga al revisar los apuntes, prestarle verdadera atención a los contenidos y darme cuenta de que no era tan difícil como mi mente me hizo pensar y que de haber repasado un poco más y con más tiempo, de seguro habría salido mejor”, comenzó escribiendo Suárez en su reciente publicación en Instagram.

Futuro y entendimiento

“Ya queda una semana de clase y me vuelvo a prometer que en trimestre que viene si lo haré todo bien desde el principio, porque para eso estoy aquí, estudiando de adulto por decisión propia y por necesidad espiritual”, apuntó el artista, de 36 años de edad.

El intérprete, que es uno de los dos locutores del programa “Dueños del mundo” por Circuito X 89.7 FM, reconoció que está estudiando de adulto por decisión propia y que desea estar comprometido a culminar con éxito esta etapa de su vida.

En su post compartido también manifestó que estudiar y trabajar es una gran prueba diaria. “Hace tiempo que he evitado mirar con reproche a mis compañeros que tienen 17 y que están en la edad perfecta de quejarse porque hay muchas tareas y poco tiempo para rumbear, es que ¡claro!”, dijo.

Y agregó: “Esa es la edad para no tener responsabilidades ni consciencia del futuro, aunque al mismo tiempo también es el momento idóneo para desarrollar visión de futuro y entendimiento de la vida”.

“Ansioso por graduarme”

En ese sentido, José Manuel Suárez está claro en sus ganas de seguir adelante para lograr graduarse y seguir creciendo. “Hoy he salido del cuarto parcial de esta semana y me duele todo, estoy muy feliz pero muy cansado, y todavía me quedan tres parciales más, de loco y ansioso por graduarme mañana, metí seis materias”, comentó.

El esposo de la actriz Daniela Alvarado señaló que a pesar de que quiere graduarse pronto, no volverá a exagerar a la hora de matricular materias.

“No lo haré más, al menos no en un tiempito, no es necesario y después de cierta edad, la resistencia no es la misma. Ha sido una bonita contienda en contra del desconocimiento y la inmoralidad que da el idiotismo…agradezco mucho a quienes me apoyan y me han cuidado en todo este proceso. Sentir resguardo mientras se toman riesgos es una bendición en estos tiempos. ¡Gracias!”, manifestó el también director teatral, quien sacó adelante seis materias en su trimestre.

El espacio también sirvió para contar que ante toda su carga de trabajo universitario, una parte de su cuerpo terminó resentida. “De tanto escribir cuestionarios preparándome para esta semana, más todo lo que he escrito en los parciales, se me abrió la muñeca justamente presentando uno de los exámenes”.

Y agregó: “Qué sensación tan horrible, es como que te clavaran tres cuchillos justo en la muñeca con cada movimiento de escritura pero, ya todo está bien. Danielita me está cuidando y es la mejor, como en todo”!”.