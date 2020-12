Josemith Bermúdez: “Esta plegaria es un auxilio que me abraza”

El arte y la creación han sido aliados para Josemith Bermúdez para afrontar la adversidad. La puesta en escena de su obra de teatro con elementos autobiográficos, la edición de su libro “Vestida para sanar”, -uno de los más vendidos de la editorial PanHouse- y su incursión en la música, le han permitido llevar un mensaje de optimismo y estar cerca de su propósito de vida.



La presentadora de televisión estrena su tercer sencillo, una hermosa interpretación del tema ‘Aleluya’ (Hallelujah), del destacado cantautor canadiense Leonard Cohen (1934-2016). La canción ha sido versionada por estrellas de la talla de Bon Jovi, José Feliciano, Justin Timberlake, Andrea Bocelli, Olga Tañón y Luis Fonsi, entre otros.



“Crear nos da vida. Cuando empezamos a ‘hacer’ nos sentimos vivos, no importa el dolor. Así estamos contentos de poder ser útiles y dar un mensaje. Creo que esa es la grandeza de cada ser humano, conocer cuál es su propósito y cumplirlo”, señala la artista, quien con gran gallardía se repone nuevamente del cáncer.



“Enzo Cassella ha sido clave para retomar la música. Cuando me presentó la canción de Leonard Cohen le dije sí inmediatamente y se me salieron las lágrimas. Es hermosísima. Esta plegaria es un auxilio que me abraza y es lo que necesitamos, no solo yo, sino el mundo que está de cabeza. Estamos viviendo una gran incertidumbre y creo que hay que alzar la mano y creer en el Universo”, agrega.



‘Aleluya’ (Hallelujah) en la voz de Josemith Bermúdez contó con la producción musical de Miguel Mardeni. El videoclip fue rodado en Caracas por la casa Cygnus Media Group. El concepto creativo y la dirección ejecutiva estuvieron bajo la responsabilidad de Enzo Cassella.



El tema ya está disponible en su canal youtube y a partir del 14 de diciembre en las plataformas digitales iTunes y Spotify. En la cuenta Instagram @josemithbermudez, que supera el millón de seguidores, la artista publica sus impresiones acerca de este nuevo sencillo promocional.