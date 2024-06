Juan David Restrepo se divierte cuando actúa

El actor colombiano Juan David Restrepo no tiene sino agradecimiento por Venezuela.

Inició su carrera a comienzos del nuevo milenio en la pantalla chica. Es conocido por su participación en numerosas telenovelas de su país, las cuales lograron trascender fuera de sus fronteras, y también por la veintena de películas en las cuales ha figurado su nombre, tales como “La virgen de los sicarios”, “Punto y raya”, “Rosario Tijeras” o “En coma” (su ópera prima como director), entre otros títulos.

Recientemente estuvo en el país, invitado a la premiere de la película “Azotes de barrio”, del venezolano Jackson Gutiérrez. En esa producción, Restrepo interpretó el personaje de “Varón”, uno de los fundamentales de la historia.

Destacó durante la conversación que si bien fue la primera vez que actuó a las órdenes del mencionado director, “ya me siento parte del ámbito cinematográfico venezolano. Siempre es un placer, para mí, poder volver cada cierto tiempo y trabajar aquí”, dijo.

—Habla con mucha emoción del país.

—Yo soy casi venezolano. Fui criado como actor y formador de actores en Venezuela. Vengo de la camada y la escuela de Elia Schneider y José Rafael Novoa. Hice con ellos ‘Punto y Raya’, ‘Cadena reversible’; películas que me ayudaron a crecer profesional y personalmente, y que marcaron lo que ha sido esta bonita etapa.

Hice mis estudios actorales con ella (Schneider) y tengo muchos amigos aquí. Amo incondicionalmente a Venezuela. Le debo muchísimo.

—¿Cómo llegó a trabajar a “Azotes de Barrio”?

—Siempre hubo la intención de trabajar con Jackson, hasta que se dio, porque él estaba preparando esta película y yo me encontraba disponible para hacerla.

—¿Qué pensó cuando le presentaron su papel?

—“Varón” es un personaje que le hace honor a su nombre: Es un hombre correcto, que dentro de su vida de barrio hace las cosas bien. Trabaja desde la rectitud, aconseja y siempre está pendiente de lo que está bien y lo que está mal, sobre todo para guiar a quienes puedan perderse en el camino, además de enfrentarse a quienes le adversan.

—¿Siendo un actor formador de otros, cómo enfrenta cada trabajo?

—Cada personaje representa diversión. Cada vez que actúo me divierto, porque cada personaje es una manera de salir de Juan Manuel Restrepo: de actuar como no actúo yo; de hablar como no hablo yo; de hacer cosas que no hago. Realmente cada uno es un divertimento para mí.

Lo que viene

Además de actuar y de formar, Juan David Restrepo también es director.

Próximamente se estrenará su película “Migrantes, una patria muda”. “Es mi regalo para un país como Venezuela que me ha dado tantas cosas buenas. Fue toda una experiencia poder hacerla”, manifestó.

Asimismo, dijo que en su país continúa con su academia y también está abierto a producciones que otros directores puedan ofrecerle no solo en cine sino también en televisión.